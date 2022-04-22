Российские военные доставили в храм ЛНР «пасхальную» гумпомощь

Российские военные перед Пасхой доставили гуманитарную помощь в Луганскую Народную Республику и передали продукты в местный храм. Теперь жители смогут получить их бесплатно и встретить праздник за накрытым столом. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Местные жители рассказали, что товары в магазинах есть, но на них нет средств: Украина уже почти два месяца не платит пособия и пенсии. До прихода российской армии люди выживали лишь за счет собственного хозяйства, пытаясь обойтись без круп, муки, сахара.

В следующий раз представители ВС РФ пообещали доставить в ЛНР медикаменты, в первую очередь — жизненно необходимые. Уже началось формирование новой гуманитарной колонны.

Ранее стало известно, что единовременные выплаты получили свыше шести тысяч жителей освобожденных территорий Украины.