Российские военные доставили свыше 75 тонн гуманитарной помощи жителям Херсона

Российские военные доставили жителям Херсона и близлежащих населенных пунктов более 75 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Гуманитарная помощь была доставлена на грузовых автомобилях в сопровождении российских военнослужащих, указано в сообщении оборонного министерства РФ.

Российские военные выдали людям продовольственные наборы, в которые входили продукты первой необходимости — сахар и консервы, макароны и крупы, а также картофель и фрукты.

Сейчас в Херсоне открываются магазины и рынки, но из-за нехватки продуктов местные предприниматели завышают цены на товары первой необходимости, уточнило РИА «Новости». Большинство горожан, по данным российского Минобороны, не могут купить продукты, учитывая, что правительство и работодатели прекратили выплаты социальных пособий и зарплат.

В ведомстве добавили, что из-за этого большое число жителей Херсона и области каждый день приходят к местам выдачи гуманитарной помощи от России.

Россия в субботу, 19 марта, открыла 10 гуманитарных коридоров. Из предложенных маршрутов украинские власти согласовали только три, и предложили 11 дополнительных. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев также сообщил, что без участия киевских властей из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР в Россию в течение суток были эвакуированы 16 394 человека, из них 3129 детей.