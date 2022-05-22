Российские военные доставили препараты для инсулинозависимых в освобожденный поселок ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа доставили в один из освобожденных населенных пунктов ЛНР медицинское оборудование и препараты по просьбе местных жителей. Об этом сообщило Минобороны.

В поселке закончились запасы гипогликемических средств для диабетиков. В многодетной семье маленькой девочке требовались тест-системы для определения уровня глюкозы в крови.

Во время одной из гуманитарных акций по раздаче продуктовых наборов и предметов первой необходимости жители поселка попросили офицеров помочь и с приобретением лекарств. Российские военнослужащие пообещали адресную помощь.

Представители Центрального военного округа передали список препаратов в гуманитарно-координационный центр. Там в кратчайшие сроки нашли необходимое медицинское оборудование, а также препараты для инсулинозависимых жителей. В итоге все нуждающиеся получили медицинскую гумпомощь уже через несколько дней.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих и заверили, что они спасли им жизни.