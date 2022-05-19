Российские военные доставили адресную гумпомощь в населенный пункт ЛНР

Российские военнослужащие доставили гумпомощь по более чем 50 адресам одного из населенных пунктов освобожденной территории Луганской Народной Республики, сообщил канал «Звезда». Первыми получателями стали ветераны, многодетные семьи, беженцы. Детям раздали конфеты и печенье.

«В состав гуманитарной помощи входили все необходимые продукты, это сахар, макароны, сгущенка, печенье, кофе, чай, а также предметы первой необходимости: мыло, зубная паста, зубные щетки», — сообщила представитель гуманитарно-координационного центра Ирина.

Помощь доставляют не только по адресам, но и в пункты выдачи. В первую очередь гуманитарный груз получают те населенные пункты, где не работают магазины и нарушены цепочки поставок продовольствия. Военнослужащие записывают просьбы, которые поступают от нуждающихся. Некоторые просят медикаменты, подгузники, а одна женщина, по словам Ирины, попросила очки для своего пожилого отца.