Российские военные доставили 250 наборов в Алеппо

«Подобного рода мероприятия планируем проводить в будущем, как это происходило ранее на протяжении нескольких лет», — отметил он.

Гуманитарный груз состоял из более одной тонны различных продовольственных наборов и одной тонны лепешек. Все это передали представителям армянской общины Алеппо, которые распределили продукты самым нуждающимся. Из-за сложного экономического положения страны в виду войны, санкций и пандемии, у многих сильно уменьшились зарплаты, кто-то потерял работу.

«Спасибо русским войскам и русскому народу. Ваша помощь крайне важна для нас, ведь мы только вышли из этой войны, а на нашу страну сразу обрушились международные санкции. Так что вы сами видите, сколько людей пришли сегодня сюда, сколько людей нуждается в помощи», — поблагодарил представитель армянского сообщества Алеппо Зейбут Геворкян.

Ранее помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер потребовал от России «убраться» с Ближнего Востока. На это российские военные ответили, что, в отличие от американских, находится в Сирии по приглашению законных властей.