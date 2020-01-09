Российские военные договорились об открытии пункта пропуска на севере Сирии

Военные США открыли пункт пропуска Сальхиях в провинции Дейр-Эз-Зор на севере Сирии после переговоров с коллегами из России. Несколько десятков семей были заблокированы в восточной части региона. Теперь они смогут попасть в главный город провинции — Дейр-Эз-Зор.

«На той стороне есть несколько семей, которые не могут приехать сюда. Они бежали из-за войны. Не могли вернуться, потому что инфраструктура была разрушена. Сейчас все восстановлено, но их не выпускают под всякими надуманными предлогами», — приводит РИА «Новости» слова председателя сирийского комитета по примирению враждующих сторон в этой провинции Абдуллы Шляша.

Дейр-Эз-Зор практически уничтожен ударами международной коалиции. Местные власти готовы самостоятельно его восстановить, однако для этого не хватает рабочей силы. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин отметил, что люди хотят вернуться в свои дома, восстановить их и снова жить мирной жизнью. Открытие этого пункта пропуска решит все проблемы.

Ранее стало известно, что американские военные оставили две свои базы на северо-востоке Сирии и выдвинулись в сторону Ирака. Местные СМИ назвали эту передислокацию «подготовкой к выводу оккупационных войск».