Российские военные артисты выступили перед детьми в Степанакерте

В Степанакерте перед учителями и школьниками выступил ансамбль песни и пляски Центрального военного округа. Более 300 человек посетил выступление российских артистов в местном Доме культуры.

«Когда ты видишь глаза людей, которые знают, что такое война, ты понимаешь ответственность, которую ты несешь. Нужно сделать так, чтобы они поверили нам — россиянам, которые приехали сюда творить для них мир», — передает РЕН ТВ слова солистки ансамбля Светланы Мироновой.

Это уже шестое выступление военных артистов в Нагорном Карабахе. В этот раз со сцены звучали эстрадные композиции и русские народные песни. Также были танцевальные номера в народных костюмах.

В результате трехстороннего соглашения на территории Карабаха на протяжении пяти лет за порядком будут следить российские миротворцы. В частности, военные медики помогли уже более 700 местным жителям. В основном пациенты обращаются с обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью.