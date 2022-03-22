Российские военнослужащие доставили 20 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь

В город Мелитополь Запорожской области прибыла автоколонна, доставившая 20 тонн гуманитарной помощи. Ее сопровождали российские военнослужащие. Об этом сообщили в Минобороны РФ. До места колонна добиралась через пограничный пункт в Крыму.

«Через пограничный пункт в Республике Крым российскими военнослужащими на территорию Украины была доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом около 20 тонн. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие», — рассказал в оборонном ведомстве.

В состав гуманитарной помощи для жителей Мариуполя включили продукты первой необходимости — детское питание. крупы, мясные и рыбные консервы, овощи. Продукты были незамедлительно переданы жителям.

«Жители города благодарят российских военнослужащих, ведь в городе сложилась очень сложная ситуация с продовольствием», — подчеркнули в ведомстве.

В Минобороны РФ создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. Он функционирует на базе Национального центра управления обороной РФ. Основными задачами штаба является оказание гуманитарной помощи гражданам Украины в контролируемых ВС РФ районах и жителям ДНР и ЛНР, а также эвакуация жителей Украины и иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что около 100 тонн гуманитарной помощи доставили жителям Донецкой и Луганской народных республик самолеты военно-транспортной авиации Восточного военного округа. Участниками акции по сбору вещей и продуктов стали жители всех регионов Дальнего Востока, включая военнослужащих и членов их семей.