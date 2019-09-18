Российские вложения в ценные бумаги США сократились на $2,3 млрд
Госдолг ушел в минус. Россиянам без разницы, экономике — позитивПодробнее
Всего вложения в июле составили 8,5 миллиарда долларов, хотя в июне стоимость инвестиций составила 10,85 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости». Таким образом, Россия сократила цифру на 2,35 миллиарда долларов.
Снижение стоимости вложений в американские ценные бумаги началось в апреле 2018 года. Москва несколько месяцев придерживалась политики уменьшения, но в сентябре и октябре произошло небольшое наращивание. Несмотря на это тенденция оказалась краткосрочной и Россия продолжила намеченный курс.
Страна имеет госдолг США, но не входит в список тех, у кого наиболее значительные суммы. Первое место по инвестициям занимает Япония, которая вкладывает 1,131 триллиона долларов. На втором месте Китай с 1,11 триллиона, а замыкает тройку Великобритания, которая инвестировала в июле более 334 миллиардов долларов.