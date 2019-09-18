Российские вложения в ценные бумаги США сократились на $2,3 млрд

Россия продолжает курс по снижению вложений в американские ценные бумаги. Уже в июле 2019 года стоимость инвестиций упала на 2,3 миллиарда долларов по сравнению с июнем. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

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Всего вложения в июле составили 8,5 миллиарда долларов, хотя в июне стоимость инвестиций составила 10,85 миллиарда долларов, пишет РИА «Новости». Таким образом, Россия сократила цифру на 2,35 миллиарда долларов.

Снижение стоимости вложений в американские ценные бумаги началось в апреле 2018 года. Москва несколько месяцев придерживалась политики уменьшения, но в сентябре и октябре произошло небольшое наращивание. Несмотря на это тенденция оказалась краткосрочной и Россия продолжила намеченный курс.

Страна имеет госдолг США, но не входит в список тех, у кого наиболее значительные суммы. Первое место по инвестициям занимает Япония, которая вкладывает 1,131 триллиона долларов. На втором месте Китай с 1,11 триллиона, а замыкает тройку Великобритания, которая инвестировала в июле более 334 миллиардов долларов.