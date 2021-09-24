Российские власти подписали документ о безвизовом режиме с Белизом

Россия подписала межправительственное соглашение об отмене виз с Белизом. Теперь жители двух государств могут посещать страны без оформления специальных документов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Подписание документы прошло в ходе 76-й сессии Генассамблеи ООН. Документы своими подписями узаконили министры иностранных дел Сергей Лавров и Имон Кортни, передала «Парламентская газета». Белиз — государство в Центральной Америке. До июня 1973 года оно носило название Британский Гондурас. Страна располагается между Мексикой и Гватемалой.