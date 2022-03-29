Российские власти намерены упростить порядок прибывания беженцев с Украины

Украинские беженцы смогут в упрощенном порядке въехать в Россию даже при отсутствии документов. Соответствующую инициативу на рассмотрение Госдумы выдвинул первый замглавы комитета по делам СНГ, депутат Константин Затулин, сообщило РИА «Новости».

В том случае, если у прибывшего беженца нет никаких действительных документов, на процедуру установления личности будет выделено не более восьми дней.

«Справка об установлении личности с фотографией, полученная по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей, удостоверяет личность при обращении в органы исполнительной власти в сфере внутренних дел, что позволяет данным лицам продолжить легализацию в России», — говорится в пояснительной записке к документу за авторством Затулина.

Также парламентарий предложил не принимать во внимание результаты медицинского освидетельствования при оформлении статуса беженца.

«При выявлении заболевания, данному лицу должно быть оказано безвозмездное лечение в медицинском учреждении», — говорится в сообщении депутата.

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