Российские власти намерены упростить порядок прибывания беженцев с Украины
Депутат Затулин предложить упросить порядок пребывания беженцев с Украины в РФ
Украинские беженцы смогут в упрощенном порядке въехать в Россию даже при отсутствии документов. Соответствующую инициативу на рассмотрение Госдумы выдвинул первый замглавы комитета по делам СНГ, депутат Константин Затулин, сообщило РИА «Новости».
В том случае, если у прибывшего беженца нет никаких действительных документов, на процедуру установления личности будет выделено не более восьми дней.
«Справка об установлении личности с фотографией, полученная по результатам проведенного собеседования и/или опроса свидетелей, удостоверяет личность при обращении в органы исполнительной власти в сфере внутренних дел, что позволяет данным лицам продолжить легализацию в России», — говорится в пояснительной записке к документу за авторством Затулина.
Также парламентарий предложил не принимать во внимание результаты медицинского освидетельствования при оформлении статуса беженца.
«При выявлении заболевания, данному лицу должно быть оказано безвозмездное лечение в медицинском учреждении», — говорится в сообщении депутата.
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