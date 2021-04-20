Российские ВКС уничтожили в Сирии около 200 боевиков

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике сообщил об уничтожении группировки боевиков. Они располагались на замаскированной базе к северо-востоку от Пальмиры. Боевики, как показала разведка, формировали новые банды и изготавливали самодельные взрывные устройства.

Самолеты ВКС России нанесли по местности несколько авиационных ударов, сообщила пресс-служба Минобороны в Fасеbооk. В результате были уничтожены два укрытия, примерно 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, около полутонны боеприпасов и компонентов для взрывных устройств. Бандформирования планировали проведение терактов и нападений на госучреждения в преддверии президентских выборов.

«Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США», — подчеркнули в министерстве.

Представители российского центра за минувшие сутки раздали местному населению провинции Хасеке 440 продовольственных наборов общим весом 3,3 тонны.

Выборы президента Сирии назначены на 26 апреля. Регистрация кандидатов начнется 19 апреля и продлится 10 дней.