Мир 07 января 2024, 14:35 Российские удары по объектам ВСУ довели Залужного до истерики Британский аналитики Меркурис: российские удары грозят Залужному нервным срывом Kaniuka Ruslan / Global Look Press

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Массированные удары Вооруженных Сил России по украинским военным объектам вызвали истерику у главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«У него была полная истерика», — отметил Меркурис.

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Эксперт предположил, что яростное выступление главкома в Раде Украины вызвано гибелью людей из его окружения. Российские ракетные удары оказались разрушительными для морального духа ВСУ, считает аналитики.

В четверг, 4 января, Залужный очень эмоционально выступал в украинском парламенте, где обсуждался закон о мобилизации.

Депутат Рады Егор Чернев заявил ранее, что закон о мобилизации будет распространяться на находящихся в других странах гражданах Украины. Таким образом в Киеве надеются восполнить колоссальные потери, которые понесла армия во время контрнаступления.