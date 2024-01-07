07 января 2024, 14:35
Российские удары по объектам ВСУ довели Залужного до истерики
Британский аналитики Меркурис: российские удары грозят Залужному нервным срывом
Массированные удары Вооруженных Сил России по украинским военным объектам вызвали истерику у главкома ВСУ Валерия Залужного. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«У него была полная истерика», — отметил Меркурис.
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Эксперт предположил, что яростное выступление главкома в Раде Украины вызвано гибелью людей из его окружения. Российские ракетные удары оказались разрушительными для морального духа ВСУ, считает аналитики.
В четверг, 4 января, Залужный очень эмоционально выступал в украинском парламенте, где обсуждался закон о мобилизации.
Депутат Рады Егор Чернев заявил ранее, что закон о мобилизации будет распространяться на находящихся в других странах гражданах Украины. Таким образом в Киеве надеются восполнить колоссальные потери, которые понесла армия во время контрнаступления.
Украина
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