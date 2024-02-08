Мир 08 февраля 2024, 05:26 Российские удары парализовали производство морских дронов для ВСУ Подполковник Шкурлатов: удар РФ остановил производство морских дронов для ВСУ Freepik

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ВМС Украины понесли сильный ущерб, когда лишились одного из немногих заводов по созданию морских дронов. Об этом заявил председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов в беседе с Ura.ru.

«Поражение завода по производству беспилотных морских систем — это результат длительной разведывательной работы. Характер повреждений нам дает все основания полагать, что производство, как минимум в ближайшие несколько месяцев, будет затруднено или практически невозможно», — сказал он.

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Эксперт отметил, что за беспилотную систему украинской армии отвечает Британия. Этот завод не является единственным производством техники, однако подобных предприятий очень мало, их можно сосчитать по пальцам одной руки. Производство, по которому ударили, оказалось одним из самых крупных.

«Беспилотные морские системы в однокомнатных квартирах или в полуподвальных помещениях собирать не получится. Это объемные изделия, там иные технологические процессы», — заявил Шкурлатов.

Ранее издание Military Watch Magazine сообщило, что украинские системы ПВО не могут сбивать российские ракеты. Как отметили журналисты, ВСУ несколько раз заявляли об успешном поражении «Кинжалов», однако никогда не предоставляли существенных доказательств. Заявления Украины не развеяли скепсис международных аналитиков, которые считают возможности украинской армии ограниченными.