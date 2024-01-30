30 января 2024, 21:09
Российские удары оставят Украину без производства оружия
ABC: ВС РФ чаще атакуют украинские объекты, где производится оружие
Компания «Украинская бронетехника» признала, что российская армия в последнее время все чаще стала наносить удары по объектам по производству оружия. Об этом сообщил телеканал ABC.
«„Украинская бронетехника“ <…> заявила, что Россия в последнее время все чаще наносит удары по украинским объектам, на которых производится оружие», — отметили в сообщении.
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Директор компании Владислав Бельбас подчеркнул, что со стороны российских сил наблюдается очень серьезная угроза. Поэтому производственную базу пришлось распределить по нескольким объектам, чтобы минимизировать последствия возможных ударов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что российские военные продолжают специальную операцию. ВС РФ не наносят удары по социальным объектам, жилым кварталам и мирному населению, в отличие от Вооруженных сил Украины.
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