Российские ученые смоделировали новую версию возникновения Луны

По данным портала «Русская планета», об этом открытии рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. По его словам, "последние годы российские ученые выдвинули и обосновали новую концепцию, в соответствии с которой Луна образовалась одновременно с Землей как двойная система в результате фрагментации облака пылевых частиц».