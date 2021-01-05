Российские ученые предположили, что черные дыры могут оказаться порталами для путешествий по Вселенной

Физик Михаил Пиотрович подчеркнул, что ученые практически ничего не знают о возможных кротовых норах, так как ближайший похожий объект находится на расстоянии 13 миллионов световых лет от Земли. Это расстояние, на котором их невозможно изучать.

По гипотезе ученых, космический корабль может залететь в черную дыру и очутиться в другом конце Вселенной. Теоретически это возможно, однако радиация убьет всех на борту.

«Основная гипотеза этой работы состоит в том, что активные галактические ядра (AGN) — это устья кротовых нор, а не сверхмассивные черные дыры», — говорится в исследовании.

В работе отметили, что в черных дырах, как и в кротовых норах, одинаково большая гравитация, однако различить их сложно. У первых объектов есть только вход, а у вторых — еще и выход. На таком непостижимом пока расстоянии точно изучить их невозможно.