Российские туристы застряли за границей. Как им помогают?

Российские туристы застряли за границей. Страны ввели ограничения на авиасообщения, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, поэтому туристы не могут вернуться на родину.

Как сообщила pdmnews.ru представитель МИД Мария Захарова, российские представительства во всю стараются помочь соотечественникам.

«Российские загранучреждения развернули работу по содействию россиянам. В каждом случае (а их тысячи) предпринимаются соответствующие меры: от составления вывозных списков (как в Узбекистане) до помощи в оформлении документов», — рассказала она.

Она отметила, что российские дипломаты во многом ограничены предписаниями местных властей. Но понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались россияне, посольства работают почти в круглосуточном режиме.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 16 марта ограничила воздушное сообщение со странами Евросоюза. До этого под ограничение попали Китай, Южной Корея и Иран.

Теперь россияне не знают, где провести отпуск. Некоторые страны посещать опасно, другие — сложно, ведь там могут отправить в карантин.

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