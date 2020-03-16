Российские туристы застряли за границей. Как им помогают?
Как сообщила pdmnews.ru представитель МИД Мария Захарова, российские представительства во всю стараются помочь соотечественникам.
«Российские загранучреждения развернули работу по содействию россиянам. В каждом случае (а их тысячи) предпринимаются соответствующие меры: от составления вывозных списков (как в Узбекистане) до помощи в оформлении документов», — рассказала она.
Она отметила, что российские дипломаты во многом ограничены предписаниями местных властей. Но понимая чрезвычайные обстоятельства, в которых оказались россияне, посольства работают почти в круглосуточном режиме.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 16 марта ограничила воздушное сообщение со странами Евросоюза. До этого под ограничение попали Китай, Южной Корея и Иран.
Теперь россияне не знают, где провести отпуск. Некоторые страны посещать опасно, другие — сложно, ведь там могут отправить в карантин.
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