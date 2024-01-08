Мир 08 января 2024, 18:27 Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах Shot: россиянка погибла в ДТП на Филиппинах, ее муж и водитель пострадали Pixabay

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Туристы из России попали в аварию на Филиппинах. Погибла одна женщина, двое мужчин получили травмы, сообщил Telegram-канал Shot.

ДТП случилось сегодня днем возле курортного города Себу, куда направлялись россияне. Как утверждали свидетели, автомобиль выехал на встречную полосу, после чего упал с высоты около 60 метров. Жертвой аварии стала 43-летняя женщина. Ее супруга и мужчину, который перевозил пассажиров, госпитализировали. На данный момент это все детали случившегося.

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Ранее стало известно о гибели российского путешественника в ДТП на Шри-Ланке. Mash написал, что это случилось 5 января, когда туристический автобус врезался в грузовик. По предварительной информации, водитель автобуса уснул за рулем от переутомления. Пострадали девять россиян, некоторым пришлось самим добираться до больницы.

В конце декабря автобус с российскими туристами попал в аварию на территории египетского аэропорта. Обошлось без пострадавших.