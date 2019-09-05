  • Российские туристы поймали уличного вора в Болонье

    05 сентября 2019, 02:50

    Мария Борисова

    Двое туристов из России задержали уличного вора, который попытался украсть у их подруги рюкзак в итальянском городе Болонье. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую полицию.
    Российские туристы поймали уличного вора в Болонье

    Мужчину отправили в колонию после 71 выстрела в собственную дверь

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    Во вторник, 3 сентября, две пары отдыхали на центральной площади в исторической части Болоньи. Один из туристов обнаружил, что у его спутницы пропал рюкзак. В тот же момент мужчина заметил вора, который попытался скрыться с добычей.

    Двое товарищей бросились догонять преступника и обездвижили его. Потом российские туристы обратились в полицию, правоохранители прибыли на место событий и арестовали вора.

    Преступником оказался мигрант из Алжира. Ранее его привлекали к ответственности за незаконное ношение оружия и наркотики. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

    Ранее житель Якутии получил 13 лет колонии строгого режима из-за того, что 70 раз выстрелил в свою дверь. Мужчина был сильно пьян, закрылся в своей квартире и начал стрелять по входной двери. В результате никто не пострадал, но мужчину все равно признали виновным.