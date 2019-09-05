Российские туристы поймали уличного вора в Болонье

Мужчину отправили в колонию после 71 выстрела в собственную дверь Подробнее

Во вторник, 3 сентября, две пары отдыхали на центральной площади в исторической части Болоньи. Один из туристов обнаружил, что у его спутницы пропал рюкзак. В тот же момент мужчина заметил вора, который попытался скрыться с добычей.

Двое товарищей бросились догонять преступника и обездвижили его. Потом российские туристы обратились в полицию, правоохранители прибыли на место событий и арестовали вора.

Преступником оказался мигрант из Алжира. Ранее его привлекали к ответственности за незаконное ношение оружия и наркотики. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее житель Якутии получил 13 лет колонии строгого режима из-за того, что 70 раз выстрелил в свою дверь. Мужчина был сильно пьян, закрылся в своей квартире и начал стрелять по входной двери. В результате никто не пострадал, но мужчину все равно признали виновным.