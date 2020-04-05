Российские туристы не смогли улететь домой из Таиланда и поселились в заброшенном храме

Трое российских туристов устроили себе жилье в заброшенном храме на Пхукете. Они не смогли попасть домой, а деньги на гостиницу закончились. Местные жители отнеслись к ним с пониманием — россиянам подарили палатки и вручили лапшу быстрого приготовления.

Как пишет сайт The Thaiger, в Россию туристы должны были вылететь 25 марта, однако власти Пхукета закрыли аэропорт в рамках борьбы с коронавирусом. Делать было нечего, и 31-летний Алексей Галиев, 29-летний Николай Шаров и 24-летняя София Шарова пошли искать себе ночлег.

Они нашли заброшенный храм и поселились пока там. На одной из каменных платформ они устроили временную кухню. Местные жители поддерживают россиян как могут. К ним приходили медики и измерили температуру из-за пандемии. Все оказалось в порядке, туристы чувствуют себя хорошо.

Власти Пхукета сейчас помогают около 300 туристов из разных стран, которые застряли на таиландском острове из-за эпидемии. Часть людей разместили в школах, которые пока закрыты на летние каникулы.

Россия временно приостановила эвакуацию сограждан из других стран. Людей начнут вывозить снова уже 6 апреля. Двухдневная пауза была нужна для того, чтобы составить списки.

Коронавирус бушует на планете уже четвертый месяц. Многие страны закрыли границы и прекратили авиасообщение с миром после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. 2019-nCoV заразились уже более 1,2 миллиона человек.