Российские туристы на два дня застряли в аэропорту Токио
Россияне должны были отправиться на родину еще 12 октября. Рейс выполняла авиакомпания Japan Airlines. Когда стало понятно, что самолет не вылетит, билеты пассажирам переделали на 13 октября. Но и в воскресенье ситуация не изменилась. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала одна из туристок — Ирина Власюк.
По ее словам, офис перевозчика работает лишь в аэропорту. Однако билеты там никто не меняет. Более того, Japan Airlines не предоставила своим клиентам ни отель, ни воду, ни питание.
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«Мы просто застряли и живем здесь за свой счет», — рассказала Власюк.
Другой пассажир, Андрей, заявил, что аэропорт переполнен, а россиянам приходится спать прямо на чемоданах. Сам мужчина за свой счет заселился в гостиницу. Однако не у всех туристов есть такая возможность. Об этом написало сообщество «Типичный Екатеринбург».
Граждане России обратились за помощью в посольство РФ в Японии. Однако дипломаты не смогли помочь, пишет «Звезда».
Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12 октября. По последним данным, его жертвами стали 40 человек. Еще около 200 пострадали.