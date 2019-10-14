Российские туристы на два дня застряли в аэропорту Токио

Туристы из Екатеринбурга второй день остаются в токийском аэропорте. Из-за погодных условий их вылет отложили. Когда они улетят домой, до сих пор не известно.

Россияне должны были отправиться на родину еще 12 октября. Рейс выполняла авиакомпания Japan Airlines. Когда стало понятно, что самолет не вылетит, билеты пассажирам переделали на 13 октября. Но и в воскресенье ситуация не изменилась. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала одна из туристок — Ирина Власюк.

По ее словам, офис перевозчика работает лишь в аэропорту. Однако билеты там никто не меняет. Более того, Japan Airlines не предоставила своим клиентам ни отель, ни воду, ни питание.

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«Мы просто застряли и живем здесь за свой счет», — рассказала Власюк.

Другой пассажир, Андрей, заявил, что аэропорт переполнен, а россиянам приходится спать прямо на чемоданах. Сам мужчина за свой счет заселился в гостиницу. Однако не у всех туристов есть такая возможность. Об этом написало сообщество «Типичный Екатеринбург».

Граждане России обратились за помощью в посольство РФ в Японии. Однако дипломаты не смогли помочь, пишет «Звезда».

Тайфун «Хагибис» обрушился на Японию 12 октября. По последним данным, его жертвами стали 40 человек. Еще около 200 пострадали.