14 марта 2023, 03:58
Российские «тамагочи для хакеров» конфисковали в Бразилии
Bleeping Computer: российские гаджеты для хакеров Flipper Zero конфисковали за рубежом
Партию гаджетов для хакеров Flipper Zero из России конфисковали в Бразилии. Национальное телекоммуникационное агентство страны заподозрило использование устройств в преступных целях. Об этом сообщило издание Bleeping Computer.
Как отметили в статье, покупатели уверяют, что бразильские власти отклонили все попытки сертифицировать оборудование. Бразильское агентство пометило устройства как инструмент, который используется в преступных целях, уточнила организация Electronic Frontier Foundation (EFF).
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«Flipper Zero используется в стране злоумышленниками для содействия преступлению или уголовному правонарушению, агентство отклонило все запросы, чтобы сотрудничать в защите бразильских граждан от преступных действий», — сказано в обращении, которое получили бразильские покупатели «тамагочи для хакеров».
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Ранее хакеры, предположительно, из России пригрозили разработчикам S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовать много материалов об игре, которая только должна выйти в 2023 году. Чтобы избежать такого сценария, создатели шутера должны извиниться перед российскими и белорусскими игроками за недостойное отношение.
Бразилия
Хакеры
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