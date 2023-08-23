23 августа 2023, 15:40
Российские Т-14 признали самым передовым в мире
MWM назвало российские танки Т-14 самыми боеспособными в мире
Российские танки Т-14 «Армата» совершеннее, чем западные аналоги. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.
«Класс танков, впервые представленный в 2015 году, представил революционно новые возможности во всех областях характеристик, что делает его, вероятно, самым боеспособным в мире», — отметили журналисты.
Реклама
Издание сообщило, что танки будут совершенствоваться по результатам их использования в зоне спецоперации. Группировка «Юг» уже использовала несколько Т-14 для оценки их эффективности.
К числу самых передовых особенностей танка относятся его система датчиков и очень высокая дальность поражения, примерно в три раза больше, чем у современных бронированных боевых машин НАТО.
Кроме того, американские эксперты отметили высокий уровень бронезащиты Т-14, особенно для экипажа, доступ к противоброневым снарядам, мобильность и соотношение мощности и веса.
«Армату» создали по последнему слову военной техники, помимо перечисленных особенностей у танка есть невероятные способности обнаружения врага. Аналогов Т-14 нет во всем мире. Боевая машина была создана для замены Т-72 и Т-90.
В июле 2023 года стало известно, что в зону СВО перебросили около 20 новых танков Т-14 «Армата», чтобы они показали себя в бою. Это командирские машины, которые эффективно работают по одиночке, отмечали эксперты.
Россия
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
Танки
Реклама
Реклама