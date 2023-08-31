Мир 31 августа 2023, 03:11 Российские супердроны «Ланцет» назвали кошмаром для ВСУ Interia: российские супердроны «Ланцет» стали кошмаром для ВСУ РИА «Новости»

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Российские «супердроны» «Ланцет» стали для украинских военных «настоящим кошмаром». Об этом написали авторы польского портала Interia. БПЛА «Ланцет-3» в материале сочли одним из самых мощных видов оружия в арсенале ВС России.

«Они („Ланцет-3“ — прим. ред.) — настоящий кошмар для украинских солдат», — указали в статье.

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«Ланцеты», по мнению военных аналитиков, являются одними из лучших аппаратов такого типа в мире. Эти беспилотники, как отмечается, наносят серьезные потери ВСУ.

Простой запуск, мобильность, а также эффективный электродвигатель авторы статьи выделили среди «необычных способностей» этих дронов.

Но феноменом «Ланцета» в материале назвали его способность почти останавливаться в полете или быстро менять направление полета, «даже прямо перед выбранной целью».

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в середине августа заявлял, что беспилотники «Ланцет» уничтожили большую часть артиллерии ВСУ на передовой. Он отметил, что вскоре такие БПЛА смогут осуществлять удары целыми роями и действие украинских систем РЭБ и ПВО на это не повлияют.