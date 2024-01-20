Мир 20 января 2024, 15:00 Российские средства РЭБ сделали бесполезными беспилотники ВСУ Business Insider: беспилотники ВСУ потеряли эффективность из-за РЭБ России РИА «Новости»

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Переход российских военных на обновленную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сделал бесполезными беспилотники украинских войск. Запущенные ВСУ дроны в полете теряют управление и не способны поразить необходимые цели. Об этом говорится в материале Business Insider.

Опрошенные журналистами украинские военные изначально полагались на гражданские беспилотники, которые модифицировали для использования в боях. Но аппараты оказались бесполезными после получения российской армией обновленных систем РЭБ.

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Командир украинской тактической группы Виталий Крюков заявил, что время гражданских беспилотников ушло и необходимы новые дроны, которые могут преодолевать большое расстояние и способны противостоять мощным помехам.

Эксперт по беспилотникам из Института технической политики Корнелла Брукса Джеймс Паттон Роджерс заявил, что ВСУ используют малые дроны для разведки и направления атак, но некоторые из них изменили для прямого нападения, прикрепив бомбы или гранаты.

Эксперт согласился с оценкой украинского командира, что эффективность дешевых дронов сильно упала. По его словам, это плохой сигнал для ВСУ, так как БПЛА в начале конфликта играли важную роль. Роджерс добавил, что решить проблему Украина должна собственными силами, так как экспорт частей для сбора дронов из Китая ограничен уже несколько месяцев.

Гендиректор производящей беспилотники украинской компании Athlon Avia Артем Вьюнник назвал наплевательским отношение властей страны к участникам рынка. Он пояснил, что власти неоднократно меняли содержание контрактов без понимания, какие виды дронов нужны военным больше. В условиях проблем с импортом деталей это увеличило расходы компаний и сломало все планирование.