Мир 31 марта 2024, 13:11 Российские спецслужбы сделают все для поиска предателей страны — Бортников Бортников: спецслужбы РФ сделают все для поиска предателей, воюющих за Украину РИА «Новости»

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Российские спецслужбы сделают все необходимое для поиска и наказания предателей, которые действуют в составе террористических подразделений на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

«Все спецслужбы и правоохранительные органы активно этим занимаются. Как сказал президент, мы знаем поименно, кто является организатором проведения и подготовки акций на территории нашей страны. Будем делать все необходимое, чтобы найти и наказать этих людей», — сказал он.

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Ранее Бортников сообщил, что у российского следствия есть информация об участии украинской стороны при организации террористического акта в «Крокус Сити Холле».

Военкоры отмечали, что российские войска в зоне СВО начали наносить удары по националистам в отметку за теракт в концертном зале. В частности, они заряжали орудия снарядами с надписями «Za Крокус».