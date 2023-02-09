Мир 09 февраля 2023, 11:17 Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-офицера СБУ Прозорова РИА «Новости»: спецслужбы РФ предотвратили теракт в отношении экс-офицера СБУ Прозорова

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Бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров чуть не стал жертвой теракта. Российские спецслужбы предотвратили покушение на него. Об этом РИА «Новости» сообщил источник из силовых ведомств РФ.

«Средствами объективного контроля задокументировано, что в ноябре 2022 года членами диверсионно-разведывательной группы от Главного управления разведки Минобороны Украины получено задание на теракт в отношении жителя Бердянска Прозорова — экс-сотрудника СБУ», — рассказал собеседник агентства.

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Один из задержанных диверсантов сообщил о тайнике с самодельным взрывным устройством, тремя боеприпасами и тремя гранатами, подготовленными специально для покушения на Прозорова. Сейчас российские спецслужбы изъяли содержимое из схрона.

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Василий Прозоров в марте 2019 года выступил на пресс-конференции в Москве с целью разоблачить деятельность СБУ на Украине в 2014–2018 годах. Он обвинил сотрудников ГУР Минобороны, Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины в непрофессионализме.