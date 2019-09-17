Российские спецслужбы смогли взломать системы связи ФБР в 2010 году

Журналисты напомнили, что в декабре 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на две резиденции на Восточном побережье, принадлежавшие российскому правительству.

Авторы статьи назвали произошедшее «самыми жесткими дипломатическими репрессиями США в отношении России за несколько десятилетий».

По версии Госдепартамента, Москва якобы совершила ряд хакерских атак и вмешалась в выборы 2016 года. Однако была и более веская причина, по которой российских дипломатов выслали из США, а правительственные резиденции конфисковали.

Источники портала рассказали, что некоторые из высланных дипломатов играли ключевые роли в российской контрразведывательной операции. Россиянам якобы удалось взломать системы связи ФБР.

Они «ограничили возможности бюро по слежке за российскими шпионами на территории США в период роста напряженности в отношениях с Москвой». Также хакеры вынудили ФБР и ЦРУ приостановить контакты с некоторыми российскими информаторами.

29 декабря 2016 года американские власти ввели санкции в отношении девяти российских учреждений, компаний и физических лиц за «вмешательство в выборы».

Кроме того, Вашингтон закрыл доступ к двум «дачам» постпредства России в Нью-Йорке и посольства страны в Вашингтоне. Персонами нон-грата объявили 35 российских дипломатов, им дали 72 часа, чтобы покинуть Штаты. Кремль все обвинения американских спецслужб неоднократно опровергал.