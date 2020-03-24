    24 марта 2020, 09:27

    Российские специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

    Анастасия Кременчугская

    Уже 14й Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ прибыл в Италию. На борту находятся специалисты и оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

    Российские специалисты прибыли в Италию для диагностики и дезинфекции районов. Как только итальянская сторона согласует их, начнут выполнять поставленные задачи.

    В отряде находятся около 100 вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.