Российские специалисты прибыли в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Российские специалисты прибыли в Италию для диагностики и дезинфекции районов. Как только итальянская сторона согласует их, начнут выполнять поставленные задачи.

В отряде находятся около 100 вирусологов и эпидемиологов, а также восемь мобильных отрядов медиков и специальное оборудование.