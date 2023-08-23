Мир 23 августа 2023, 08:18 Российские специалисты предложили Кубе реформировать сельское хозяйство Российские эксперты отправили Кубе предложения для развития сельского хозяйства Unsplash

Читать 360tv в

Эксперты из России предложили кубинскому правительству раздавать землю в аренду фермерам в рамках специального национального проекта. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, главы делового совета Россия — Куба Бориса Титова в комментарии ТАСС.

Специалисты Института экономики роста имени П. А. Столыпина направили вице-премьеру Кубы Рикардо Кабрисасу идею по развитию сельского хозяйства на острове. Они выдвинули свою инициативу в рамках потенциального нацпроекта «Развитие агросектора». По мнению экспертов, нужно установить несколько юридических форм сельхозпредприятий: государственные, частные, иностранные, индивидуальные или семейные частные хозяйства, которые ведут работы на приусадебных участках земли.

Реклама

«При этом целью должно являться наращивание доли частных сельхозпредприятий с постепенным сокращением доли государственных/квазигосударственных форм», — заявила российская сторона.

Однако на Кубе не предусмотрена частная форма собственности на землю.

«Взамен государство сможет передавать ее фермерам в аренду», — заявили представители Титова.

По их мнению, сначала речь должна пойти о 10 годах аренды. При хороших результатах фермер сможет претендовать на 49 или на 99 лет аренды.

Исполнительный директор института Антон Свириденко подчеркнул, что сельскохозяйственный потенциал у этой страны велик. Ведь на Кубе хороший климат и много плодородных земель, которые недостаточно использованы.