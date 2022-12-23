Мир 23 декабря 2022, 00:33 Российские специалисты отравились дымом при проверке сухогрузов с зерном в Стамбуле МИД РФ: российские специалисты отравились дымом при проверке судов с зерном в Стамбуле РИА «Новости»

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Три российских специалисты отравились дымом для обработки зерна во время проверки судов. Они работают в рамках зерновой сделки в совместном координационном центре в Стамбуле, сообщили в МИД России.

«Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах. Три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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В министерстве добавили, что иногда проверить сухогрузы невозможно из-за штормов и других неблагоприятных погодных условий, но они не принимаются во внимание. При этом российские специалисты работают в строгом соответствии с установленными правилами. Это касается и количества досмотровых групп — каждая сторона зерновой сделки ежедневно выставляет по три группы, включающих по два инспектора.

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Представители России, Украины, Турции и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Соглашение предусматривает вывоз зерна из украинских портов в Черном море.