Мир 11 ноября 2022, 02:36 Российские специалисты чаще всего уезжали в Казахстан — hh.ru

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Стало известно, в какие страны чаще всего уезжают российские специалисты. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на данные hh.ru.

На первом месте оказался Казахстан. Там появилось 44 тысячи резюме от россиян. На втором месте находится Грузия — 8,6 тысячи резюме, а на третьем Узбекистан — 4,5 тысячи резюме.

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В пятерку лидеров также вошли Турция — 2,9 тысячи резюме и Киргизия — 2,8 тысячи резюме.

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