Мир 10 февраля 2023, 10:21 Российские спасатели освободили из-под завалов в Турции еще пять человек Сотрудники МЧС России за сутки спасли из-под завалов после землетрясения в Турции пятерых Пресс-служба МЧС

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Спасатели из России за последние сутки достали из-под завалов после землетрясения в Турции пять выживших и столько же тел погибших. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе МЧС России.

«За минувшие сутки сотрудниками МЧС России спасено пять человек. Также извлечено пять тел погибших», — сказали в ведомстве.

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Землетрясение произошло утром 6 февраля. В Турции погибли 18 342 человек, 74 242 человека получили травмы. Из России на место трагедии снарядили две группировки спасателей с оборудованием и кинологами. В Сирии разбирать завалы помогают российские спасатели и военные. На базе Центра по примирению враждующих сторон организовали пункт сбора донорской крови, запустили выдачу продуктов и предметов первой необходимости.

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Сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс предупредил о землетрясении за три дня до того, как оно произошло. После трагедии о заявил, что из-за сильных подземных толчков на всем Ближнем Востоке изменилась геодинамическая обстановка.