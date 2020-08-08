Российские спасатели нашли еще одного погибшего под завалами в Бейруте

Спасатели продолжают работать на месте взрыва в Бейруте. Российские специалисты нашли под обломками зданий тело еще одного человека. Всего обнаружено четверо погибших.

«Спасателями МЧС найдено тело четвертого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута», — привел ТАСС сообщение оперативного штаба.

Собеседник агентства отметил, что специалисты из России работают в ливанской столице круглосуточно в три смены. Спасатели МЧС прилетели в город 5 августа. Всего на месте взрыва работают более 100 человек, среди которых медики. За два дня российские врачи приняли 92 пациента с различными травмами.

Людей под завалами ищут пять спасателей-кинологов и шесть собак подмосковного отряда «Центроспас» МЧС России. Им удалось найти тела троих погибших 7 августа.

Более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры взорвалось 4 августа в порту Бейрута. Мощная ударная волна превратила в руины половину ливанской столицы. Жертвами взрыва стали около 150 человек. Более пяти тысяч жителей получили всевозможные травмы. Пострадавшим помогают в полевых госпиталях, а российские медики начали работу в аэромобильном госпитале. В городе до сих пор продолжают разбирать завалы спасатели.