Российские спасатели извлекли восемь тел погибших из-под завалов в Бейруте

Сотрудники МЧС России обнаружили и извлекли в завалах еще восемь тел погибших от взрыва в Бейруте.

Специалистами МЧС России оказана медицинская помощь в 268 случаях, в том числе 29 детям. Сотрудниками лаборатории Роспотребнадзора проведено 248 тестов на COVID-19, и психологами МЧС России оказана помощь в 33 случаях. пресс-служба МЧС России.

В пресс-службе МЧС рассказали «Интерфаксу», что специалисты продолжают спасательную операцию, оказывая помощь в ликвидации последствий взрыва. На месте работает подмосковный отряд МЧС «Центроспас» с шестью собаками. Сотрудники МЧС начали операцию 6 августа, за это время спасатели обследовали 3,1 тысячи квадратных метров территории.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. Сдетонировали несколько тонн аммиачной селитры, из-за чего погибли более 150 человек, раненых — более пяти тысяч. Ущерб от взрыва власти оценили в 15 миллионов долларов: без жилья оказалось более 300 тысяч жителей. Также нанесен урон экологии — после взрыва в атмосферу попали токсичные вещества. Около двух недель в городе будет действовать режим чрезвычайного положения.