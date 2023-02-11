Мир 11 февраля 2023, 20:08 Российские спасатели доставили гуманитарную помощь жителям чеченской деревни в Турции Спасатели МЧС России доставили гумпомощь в чеченскую деревню Гюджюксу в Турции РИА «Новости»

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Сотрудники МЧС России отвезли гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям чеченской деревни Гюджюксу в Турции. Об этом сообщил «Интерфакс».

С просьбой к главе ведомства Александру Куренкову лично обратился глава Чечни Рамзан Кадыров. В гуманитарный груз вошли продукты питания, одежда, одеяла и подушки, а также предметы первой необходимости — всего около 1,5 тонны.

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Кадыров также распорядился в ближайшие несколько дней направить в Гюджюксу специальные контейнеры, в которых можно будет временно расселить потерявших жилье.

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После землетрясения в деревне полностью разрушены более сотни домов, их не будут восстанавливать. Около 70 человек решили не уезжать из населенного пункта после катастрофы, поэтому им оказывают помощь.

Российские спасатели, которые принимают участие в спасательных работах в Турции, вытащили из-под завалов более 40 человек.