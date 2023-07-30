Мир 30 июля 2023, 04:39 Российские «Солнцепеки» обратили в бегство солдат ВСУ Экс-разведчик ВС США Риттер: российские войска уничтожают ВСУ при помощи ТОС «Солнцепек» Пресс-служба Минобороны

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Солдаты ВСУ спасаются бегством от ударов российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек». Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Россияне уничтожают живую силу ВСУ с помощью планирующих авиабомб и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и ТОС-2», — отметил американский военный эффективность российских орудий.

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Риттер подчеркнул, что у украинских солдат во время атак «Солнцепеков» есть только три выхода: получить ранения, погибнуть или отступить. У ВСУ нет шансов на дальнейшее продвижение, заявил экс-разведчик. Попытки Украины продолжать контрнаступление приведут к большим потерям личного состава. За время спецоперации Украина практически ничего не добилась, подытожил Риттер.

После провала контрнаступления ВСУ перед Украиной встанет выбор: принять «территориальные претензии» России и отказаться от даже отдаленной перспективы членства в НАТО, или продолжить борьбу, которая приведет к «уничтожению украинской нации», считает американский военный.