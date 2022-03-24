Российские СМИ обнаружили доказательства подготовки Лондоном солдат ВСУ к боям в Донбассе

Инструкторы из Великобритании обучали военнослужащих Вооруженных сил Украины, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, применению оружия и навигации. Эти данные содержатся в документах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Сообщается, что тайник с документами обнаружил в освобожденной от подразделений ВСУ Волновахе Донецкой области корреспондент РИА «Новости». Среди них находился сертификат о прохождении военнослужащим армии Украины Борисом Казаряном курсов подготовки младших офицеров, в котором участвовали инструкторы из Великобритании.

Согласно информации сертификата, обучение проходило по четырем модулям, в том числе «обучение обращению с оружием», навигация, «медицинский тренинг» и «парное движение».

Ранее народная милиция Донецкой народной республики при установлении контроля над населенным пунктом Марьинка обнаружила личные вещи трех американских военных инструкторов. В рюкзаке, найденном рядом с останками одного из боевиков, нашли флаг штата Теннесси, а также другие предметы, которые позволили установить личности погибших американцев. Это оказались капитан Майкл Хавкер, лейтенант Логан Шрум и лейтенант Круз Тоблин.