Мир 04 августа 2023, 02:55 Российские силовики выявили военкомов ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР РИА «Новости»: силовики РФ выявили военкомов, ведущих мобилизацию в занятой ВСУ части ДНР Официальное интернет-представительство президента Украины

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Российские силовики выявили военкомов, которые руководят мобилизацией в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил в комментарии РИА «Новости» сотрудник спецслужб.

По его словам, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники спецслужб получили данные об уроженце Донецкой области и двух уроженцах Мурманской области. Сейчас трое мужчин проводят «мобилизационные мероприятия» на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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«Именно они являются причиной того, что мобилизованные граждане Донецкой области с временно подконтрольной Украине территории вынуждены вступать в бой со своими соседями в ДНР», — сказал силовик.

Как отметил сотрудник силовых структур, все они до 2014 года проходили службу в Донецке, а затем участвовали в операции против народа Донбасса.

Командир подразделения ВСУ Дмитрий Кухарчук ранее заявил, что Украине необходимо провести тотальную мобилизацию в тылу. По его мнению, это один из факторов, который позволит обеспечить победу в конфликте.