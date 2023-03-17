Мир 17 марта 2023, 05:49 Российские силовики пресекли теракт в Запорожской области Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские силовики пресекли теракт против мирных жителей в Запорожской области. Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян сообщил о задержании трех пособников украинских войск. Его слова привело РИА «Новости».

«Подразделения военной полиции во взаимодействии с силовыми структурами других ведомств был предотвращен очередной акт терроризма в отношении мирного населения на освобожденных в ходе специальной военной операции территориях Запорожской области», — сказал Кодрян.

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Силовики задержали троих пособников ВСУ. Также ими обнаружено два схрона с оружием и боеприпасами. Все взрывоопасные предметы, как пояснил Кодрян, уничтожили на полигоне.

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Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов ЛНР тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством. Схрон оборудовали в недостроенном домовладении в непосредственной близости к маршруту передвижения войск. Как отметила пресс-служба ведомства, это дает основания полагать, что стрелковое оружие и взрывчатка могли быть использованы противником для совершения диверсионно-террористического акта.