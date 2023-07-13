Мир 13 июля 2023, 00:18 Российские силовики поймали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС Рогов: ФСБ задержала диверсантов Украины, которые готовили атаку на ЗАЭС РИА «Новости»

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Сотрудники Федеральной службы безопасности поймали украинских диверсантов, которые пытались провести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

К своему посту он прикрепил видео с допросом одного из задержанных силовиками. Тот рассказал о своей подготовке и целях диверсантов.

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«Террористов готовили в Германии британские инструкторы», — написал Рогов.

Ранее российские военнослужащие задержали в селе Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) участников двух украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, диверсантов ВСУ поймали военные группировки войск «Центр», которые выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.