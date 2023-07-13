13 июля 2023, 00:18
Российские силовики поймали украинских диверсантов, готовивших атаку на ЗАЭС
Рогов: ФСБ задержала диверсантов Украины, которые готовили атаку на ЗАЭС
Сотрудники Федеральной службы безопасности поймали украинских диверсантов, которые пытались провести лазерную наводку ракет на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
К своему посту он прикрепил видео с допросом одного из задержанных силовиками. Тот рассказал о своей подготовке и целях диверсантов.
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«Террористов готовили в Германии британские инструкторы», — написал Рогов.
Ранее российские военнослужащие задержали в селе Терны Донецкой Народной Республики (ДНР) участников двух украинских диверсионно-разведывательных групп. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, диверсантов ВСУ поймали военные группировки войск «Центр», которые выполняют боевые задачи на Краснолиманском направлении.
ФСБ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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