Российские шпроты появились в Риге

Волкова опубликовала на своей странице в социальной сети Twitter. В качестве доказательства того, что на полках рижских магазинов появились шпроты российского производителя, она прикрепила фото.

«В магазинах Риги на прилавках появились российские шпроты. Фсеее. … Это конец», — иронично подписала она снимок.

Подписчики адвоката поддержали ее юмористическое настроение и оставили много забавных комментариев под постом.

«Щас латыши будут кричать: но из балтийской кильки! Килька-то балтийская!» — спрогнозировал подписчик под ником @palchun.

«Наконец! Свободное государство слезло со шпротной иглы!» — иронизирует @grom77777777.

«Если это не фейк… Это, конечно, абзац… Это тогда уму непостижимо. Как? Как можно было так все разрушить?» — подшутил @DavydovYoury.

«Допрыгались приспособленцы-даже шпротов теперь нет))) Хорошо)))», — написал @Pravdinskiy.