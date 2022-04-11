Российские саперы рассказали об обезвреживании снарядов в полях Мелитополя

Саперы РФ рассказали, каким образом им удается обезвреживать заминированные поля в Мелитополе. По их словам, уже поступило 30 с лишним заявок на разминирование от городской администрации и военной комендатуры, написал сайт телеканала «Звезда».

Например, саперы показали реактивный снаряд системы «Град», который так и остался во взведенном состоянии лежать прямо в поле. Он мог сработать при наезде сельскохозяйственной техники. Также рядом был обнаружен другой объект, над обезвреживанием которого пришлось потрудиться. Внутри БМП оказался целый арсенал противотанковых гранат.

«Механизаторам четко и ясно была установка, чтобы, где видят непонятные предметы — объезжать, не трогать», — сообщил один из фермеров.

В регионе сейчас не хватает удобрений и агрохимии, поскольку поставки нарушены. Также урожай может сократиться из-за того, что озимые остались без подкормки. Усложняет ситуацию и минирование полей.

«Враг отступал, противник отступал, и эти поля остались заминированы… Это все проверяется», — заявил один из саперов.