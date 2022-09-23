Российские саперы проверили избирательные участки в ЛНР перед стартом референдума | 360°

Мир 23 сентября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Российские саперы проверили избирательные участки в ЛНР перед стартом референдума Саперы проверили избирательные участки в ЛНР перед стартом референдума

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Утром 23 сентября в ЛНР стартовал референдум о присоединении республики к России. Перед открытием избирательных участков их территорию тщательно проверили саперы союзных сил. Кадрами с места поделилось Минобороны.

Саперы проверяют не только помещения избирательных участков, но и прилегающую к ним территорию. Один из них — командир инженерно-саперного подразделения Международного противоминного центра ВС России с позывным Космос — рассказал, как проходила подготовка к старту референдума.

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«Нам поставлена задача проверить 10 районов ЛНР, где находится более 150 объектов избирательных участков», — поделился он.

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Для проверки территорий места проведения голосований саперы используют новейшее оборудование, в том числе мобильный инженерный комплекс разминирования и микровидеокамеры, которые позволяют осматривать труднодоступные участки помещений — системы вентиляции, кондиционирования.

Также для обнаружения взрывоопасных предметов на помощь позвали служебных собак.

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