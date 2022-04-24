Российские саперы провели разминирование домов в Херсонской области

Гуманитарное разминирование частных домов проводят российские военные инженеры в Херсонской области Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Там отметили, что разминирование проходит по просьбам местных жителей.

«Военнослужащие инженерного подразделения Черноморского флота проводят разминирование в одном из поселков Херсонской области. В результате обстрелов <...> десятки снарядов различного предназначения и калибра попадают в частные дома и на участки мирных жителей. По счастливой случайности многие из них не разрывались, но все равно представляют огромную опасность», — говорится в сообщении

Российские саперы ежедневно по заявкам местных жителей выезжают на разминирования. Для обезвреживания взрывоопасных предметов и боеприпасов они применяют общевойсковой востюм разминирования (ОВР-2).

В один из дней специалистам пришлось обезвреживать неразорвавшуюся авиационнюу ракету. В Минобороны подчеркнули, что работы в такой ситуации приходится проводить с двойной осторожностью, поскольку обезвредить взрывоопасные предметы на месте не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что российские саперы перед посевной начали проверять поля в Харьковской области. С такой просьбой к ним обратились местные аграрии. На полях часто находят неразорвавшиеся мины и снаряды, поэтому многие украинские фермеры боятся выходить на работы. Для того чтобы обезопасить их, российские военные решили проверить сельхозугодья.