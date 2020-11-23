Российские саперы прилетели в Карабах

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны России прилетели в Нагорный Карабах, чтобы разминировать территорию, где была война. С собой они привезли специальную технику и служебных собак.

«Самолеты Ан-124, Ил-76 и Ту-154 <…> доставили специалистов, технику и вооружение, а также служебных собак Международного противоминного центра Минобороны России для выполнения задач в зоне миротворческой операции в Нагорном Карабахе», — приводит РИА «Новости» текст сообщения военного ведомства.

В Ереван прилетели более 100 военных. Из России в столицу Армении доставили 13 единиц специальной техники, включая робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и бронетранспортеры. Впереди марш в Степанакерт. Саперы проведут инженерную разведку, обезвредят и уничтожат мины и другие взрывоопасные предметы в районах непризнанной республики, где шли бои.

Война между Арменией и Азербайджаном началась в Карабахе 27 сентября. 9 ноября Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении огня и вводе в зону конфликта российских миротворцев. На прошлой неделе первые военные из России вошли в Степанакерт.