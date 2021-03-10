Российские самолеты полетят в Латвию с 17 марта

Правительство Латвии решило возобновить авиасообщение со странами, не входящими в ЕС. В их числе окажется и Россия. Полеты разрешат с 17 марта.

Принятое на заседании 9 марта решения огласил в Twittеr министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс. Воздушное сообщение было закрыто с начала пандемии коронавируса. Запрет распространялся и на чартерные рейсы.

«После более чем годичного перерыва полеты из третьих стран и в третьи страны возобновятся с 17 марта», — написал он.

Условие о запрете на въезд в Латвию из третьих стран по несущественным причинам сохраняется, уточнил ТАСС.

С инициативой о возобновлении международного авиасообщения с третьими странами ранее выступил Минтранс Латвии. На прошлой неделе правительство страны отказалось включать вопрос в повестку.

С начала пандемии в Латвии подтвердили 90 997 случаев COVID-19. Скончались 1705 человек. Прививать от коронавируса в стране начали 28 декабря прошлого года. Две дозы препарата ввели уже 65 776 жителям страны, две — 18 038.

С 14 мая для туристов могут открыть Грецию. Для отдыха приезжим потребуется пройти вакцинацию, иметь антитела или отрицательный результат теста на коронавирус.