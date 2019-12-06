Российские С-400 превзошли ожидания турок

Трамп предрек Турции проблемы с покупкой F-35 из-за С-400 Подробнее

Испытания проходили с использованием двух американских самолетов: F-16, одного F-4 и вертолета. Техника оставалась в воздухе восемь часов подряд и совершала различные маневры, чтобы попасть в мертвую зону локаторов С-400. Однако эти попытки не удались, и каждый раз комплексы отслеживали и сопровождали авиатехнику. После обнаружения цели происходил «виртуальный» ракетный выстрел.

«Турки рассчитывали на высокие боевые качества С-400. Но действительность превзошла все их ожидания», — процитировал источник «Царьград».

На данный момент остается нерешенным вопрос несовместимости российской техники с инфраструктурой НАТО. Для решения этой проблемы необходима совместная работа специалистов из России и НАТО.