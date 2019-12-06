  • Российские С-400 превзошли ожидания турок

    06 декабря 2019, 18:40

    Ирина Нагайникова

    Завершились испытания зенитно-ракетных комплексов С-400 турецкими силами ПВО. Как из ситуации выйдет НАТО, осталось под вопросом. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на собственный источник.

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    Испытания проходили с использованием двух американских самолетов: F-16, одного F-4 и вертолета. Техника оставалась в воздухе восемь часов подряд и совершала различные маневры, чтобы попасть в мертвую зону локаторов С-400. Однако эти попытки не удались, и каждый раз комплексы отслеживали и сопровождали авиатехнику. После обнаружения цели происходил «виртуальный» ракетный выстрел.

    «Турки рассчитывали на высокие боевые качества С-400. Но действительность превзошла все их ожидания», — процитировал источник «Царьград».

    На данный момент остается нерешенным вопрос несовместимости российской техники с инфраструктурой НАТО. Для решения этой проблемы необходима совместная работа специалистов из России и НАТО.