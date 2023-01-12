Мир 12 января 2023, 04:56 Российские ракеты «Кинжал» стали ужасом для США — СМИ Popular Mechanics: российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» наводят ужас на США YouTube

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Россия достигла вершины технологической революции, разработав и поставив на вооружение несколько типов гиперзвуковых ракет, которые наводят настоящий ужас на США, написало издание Popular Mechanics.

«Российские гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость до 10 единиц маха, но, что более важно, они очень маневренные», — говорится в статье.

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В перечень разработок входят ракеты «Кинжал», которые российские военнослужащие применяют в ходе спецоперации. Они обходят все существующие системы ПВО. Далее идут ракеты «Циркон» с собственной двигательной установкой.

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Кроме того, ВС РФ имеют новейший блок «Авангард», его носителем является ракета «Сармат» с высокой дальностью действия. Также СМИ признали эффективность крылатых ракет «Калибр». Подобного вооружения у США нет, заключил автор Popular Mechanics.

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации начали летать российские вертолеты Ка-52М с ракетами «Изделие 305». Воздушные суда поражают цели на территории противника и не входят в зону ответного огня.